Из-за непогоды в Черниговской области до сих пор без света 26 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за непогоды в Черниговской области до сих пор обесточены 26 населенных пунктов в пяти районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"Ход ликвидации последствий непогоды: по состоянию на 6 часов 16 августа без электроснабжения остаются жители 26 населенных пунктов в Городнянском, Корюковском, Носовском, Рипкинском и Сновск районах", - сообщили в департаменте.
Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".
Накануне без света в Черниговской области оставался 61 населенный пункт.