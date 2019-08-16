Из-за непогоды в Черниговской области до сих пор без света 26 городов и сел

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за непогоды в Черниговской области до сих пор обесточены 26 населенных пунктов в пяти районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.