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Через негоду на Чернігівщині досі без світла 26 міст і сіл

Через негоду на Чернігівщині досі без світла 26 міст і сіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через негоду на Чернігівщині досі знеструмлено 26 населених пунктів у п'яти районах. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Хід ліквідації наслідків негоди: станом на 6 годину 16 серпня без електропостачання залишаються мешканці 26 населених пунктів у Городнянському, Корюківському, Носівському, Ріпкинському та Сновському районах", - повідомили у департаменті.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Напередодні без світла в Чернігівській області залишався 61 населений пункт.

Українські Національні Новини

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