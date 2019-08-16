Через негоду на Чернігівщині досі без світла 26 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через негоду на Чернігівщині досі знеструмлено 26 населених пунктів у п'яти районах. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Хід ліквідації наслідків негоди: станом на 6 годину 16 серпня без електропостачання залишаються мешканці 26 населених пунктів у Городнянському, Корюківському, Носівському, Ріпкинському та Сновському районах", - повідомили у департаменті.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".
Напередодні без світла в Чернігівській області залишався 61 населений пункт.