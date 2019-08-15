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Понад 150 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Київ • УНН

 • 10943 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через негоду станом на ранок четверга в Україні залишається без електропостачання 151 населений пункт у п'яти областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 61, Львівська – 34, Тернопільська – 25, Чернівецька – 19 та Волинська – 12", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Окрім того, станом на 7:00 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо про наслідки негоди в Україні: позривало дахи шкіл, лікарні та сільради.

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