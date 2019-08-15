Более 150 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за непогоды по состоянию на утро четверга в Украине остаются без электроснабжения 151 населенный пункт в пяти областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 151 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 61, Львовская - 34, Тернопольская - 25 Черновицкая - 19 и Волынская - 12", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, по состоянию на 7:00 15 августа остаются частично разрушенными 174 (было 227, восстановлено 53) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Напомним про последствия непогоды в Украине: сорвало крыши школ, больницы и сельсовета.