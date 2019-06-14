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Через компанию "Энергосеть" средства отмывали двумя способами - СМИ

Киев • УНН

 • 12904 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В июне 2017 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть". Процесс банкротства ЧАО приведет к ликвидации компании, передает УНН со ссылкой на данные украинских СМИ.

Через компанию "Энергосеть" средства отмывали двумя способами - СМИ

Открытию производства о банкротстве “Энергосети” предшествовало открытие дела о хищениях в энергетике в 2015 году. Его расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Во время досудебного расследования НАБУ установило, что между “Черкассыоблэнерго”, “Энергосетью”, “Азотом” было задействовано два способа вымывания средств.

“Первый: „Азот“ и „Черкассыоблэнерго“ заключают между собой договор, согласно которому „Азот“ оказывает финансовую помощь „Черкассыоблэнерго“, которая становится должником, а „Азот“ — кредитором. В результате „Азот“ должен оплатить электрическую энергию „Черкассыоблэнерго“, а облэнерго — вернуть „Азоту“ средства, полученные в качестве помощи. В результате между этими компаниями происходит процедура зачисления встречных однородных требований. То есть никто никому не должен! Итак, „Азот“ не платил за электроэнергию (на специальный счет), а „Черкасиобленерего“ не платило „Энергорынку“.

Вот так, то есть искусственно обошли механизм автоматического перечисления средств, прописанный законом. В этой схеме „Энергосеть“ не участвовала”, — пишет СМИ.

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Второй способ отмывания средств заключался в том, что между “Черкассыоблэнерго”, “Азотом” и “Энергосетью” заключен ряд договоров о переуступке долга, пишет издание. Так, “Энергосеть” взяла на себя обязательства по уплате долга за потребленную электрическую энергию заводом “Азот” перед “Черкассыоблэнерго”. Последняя, в свою очередь, согласовала такие договоры.

“То есть, вместо „Азота“ расчеты с „Черкассыоблэнерго“ должна была провести „Энергосеть“. Никаких расчетов „Энергосети“ с ПАО „Черкассыоблэнерго“, конечно, не провела, в итоге — наращивание миллиардных долгов и штрафов за них.

Средств на счетах "Энергосети" не осталось, они через другие подставные фирмы были полностью выведены. Продолжается процедура банкротства компании, которая, по мнению экспертов, приведет к ее ликвидации”, - говорится в статье.

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По “Черкассыоблэнерго” — это производство по делу о банкротстве компании было открыто еще в 2004 году, пишет СМИ.

“В экспертной же среде бытовало мнение, что цель выше описанных сделок не только в том, чтобы вывести из энергорынка несколько миллиардов, главное — довести облэнерго (”Черкассыоблэнерго“ - ред.) к банкротству, а затем объявить приватизацию и за бесценок ”передать" в нужные руки“, - отмечает издание.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств “Запорожьеоблэнерго” в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о “Запорожьеоблэнерго”. В НАБУ говорят, что деятельность компании “Энергосеть”, которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов “Схем”, свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу “Энергосети” “препятствует глава САП”. Журналист подозревает, что Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под удара.

Между тем, САП уже трижды возвращала в НАБУ проекты подозрений фигурантам уголовного производства по “Энергосети”. И как заявили в НАБУ, сделано это было без объяснения причин.

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