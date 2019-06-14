Через компанію "Енергомережа" кошти відмивали у два способи - ЗМІ

Відкриттю провадження про банкрутство “Енергомережі” передувало відкриття справи про розкрадання в енергетиці у 2015 році. Її розслідує Національне антикорупційне бюро.

Під час досудового розслідування НАБУ встановило, що між “Черкасиобленерго”, “Енергомережею”, “Азотом” було задіяно два способи вимивання коштів.

“Перший: „Азот“ і „Черкасиобленерго“ укладають між собою договір, згідно з яким „Азот“ надає грошову допомогу „Черкасиобленерго“, яка стає боржником, а „Азот“ — кредитором. В результаті „Азот“ повинен сплатити за електричну енергію „Черкасиобленерго“, а обленерго — повернути „Азоту“ кошти, отримані як допомогу. В результаті між цими компаніями відбувається процедура зарахування зустрічних однорідних вимог. Тобто ніхто нікому не винен! Отже, „Азот“ не платив за електроенергію (на спеціальний рахунок), а „Черкасиобленерего“ не платило „Енергоринку“.

Ось так, тобто штучно обійшли механізм автоматичного перерахування коштів, прописаний законом. В цій схемі "Енергомережа“ участі не брала”, — пише ЗМІ.

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Другий спосіб відмивання коштів полягав у тому, що між “Черкасиобленерго”, “Азотом” та “Енергомережею” укладено низку договорів про переуступку боргу, пише видання. Так, “Енергомережа” взяла на себе зобов’язання зі сплати боргу за спожиту електричну енергію заводом “Азот” перед “Черкасиобленерго”. Остання, у свою чергу, погоджувала такі договори.

“Тобто, замість “Азоту” розрахунки з “Черкасиобленерго” повинна була провести “Енергомережа”. Жодних розрахунків “Енергомережа” з ПАТ “Черкасиобленерго”, звичайно, не провела, у підсумку — нарощування мільярдних боргів і штрафів за них.

Коштів на рахунках “Енергомережі” не залишилось, вони через інші підставні фірми були повністю виведені. Триває процедура банкрутства компанії, яка, на думку експертів, призведе до її ліквідації", — йдеться у статті.

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Щодо “Черкасиобленерго” — то провадження у справі про банкрутство компанії було відкрито ще в 2004 році, пише ЗМІ.

“В експертному ж середовищі побутувала думка, що мета вище описаних оборудок не лише в тому, щоб вивести з енергоринку кілька мільярдів, головне — довести обленерго ("Черкасиобленерго" — ред.) до банкрутства, а потім оголосити приватизацію і за безцінь "передати" в потрібні руки", — зазначає видання.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці з 2015 року. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”. Журналіст підозрює, що Холодницький намагається вивести Суркісів з-під удару.

Тим часом, САП вже тричі повертала в НАБУ проекти підозр фігурантам кримінального провадження по “Енергомережі”. І як заявили в НАБУ, зроблено це було без пояснення причин.