Через компанію "Енергомережа" кошти відмивали у два способи - ЗМІ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 15088 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 33217 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 50909 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 63596 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 128573 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 85813 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 68821 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 301739 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175489 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142487 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.9м/с
49%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 95179 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 93235 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 42379 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 57999 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 30809 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 128544 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 301729 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 238098 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 351376 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 365390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та житлові новобудови

16:33 • 2846 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 8024 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 12785 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 14954 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 13974 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Через компанію "Енергомережа" кошти відмивали у два способи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12904 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У червні 2017 року Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа". Процес банкрутства ПрАТ призведе до ліквідації компанії, передає УНН із посиланням на дані українських ЗМІ.

Через компанію "Енергомережа" кошти відмивали у два способи - ЗМІ

Відкриттю провадження про банкрутство “Енергомережі” передувало відкриття справи про розкрадання в енергетиці у 2015 році. Її розслідує Національне антикорупційне бюро.

Під час досудового розслідування НАБУ встановило, що між “Черкасиобленерго”, “Енергомережею”, “Азотом” було задіяно два способи вимивання коштів.

“Перший: „Азот“ і „Черкасиобленерго“ укладають між собою договір, згідно з яким „Азот“ надає грошову допомогу „Черкасиобленерго“, яка стає боржником, а „Азот“ — кредитором. В результаті „Азот“ повинен сплатити за електричну енергію „Черкасиобленерго“, а обленерго — повернути „Азоту“ кошти, отримані як допомогу. В результаті між цими компаніями відбувається процедура зарахування зустрічних однорідних вимог. Тобто ніхто нікому не винен! Отже, „Азот“ не платив за електроенергію (на спеціальний рахунок), а „Черкасиобленерего“ не платило „Енергоринку“.

Ось так, тобто штучно обійшли механізм автоматичного перерахування коштів, прописаний законом. В цій схемі "Енергомережа“ участі не брала”, — пише ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Завдані “Енергомережею” збитки можна відшкодувати арештом активів Суркісів

Другий спосіб відмивання коштів полягав у тому, що між “Черкасиобленерго”, “Азотом” та “Енергомережею” укладено низку договорів про переуступку боргу, пише видання. Так, “Енергомережа” взяла на себе зобов’язання зі сплати боргу за спожиту електричну енергію заводом “Азот” перед “Черкасиобленерго”. Остання, у свою чергу, погоджувала такі договори.

“Тобто, замість “Азоту” розрахунки з “Черкасиобленерго” повинна була провести “Енергомережа”. Жодних розрахунків “Енергомережа” з ПАТ “Черкасиобленерго”, звичайно, не провела, у підсумку — нарощування мільярдних боргів і штрафів за них.

Коштів на рахунках “Енергомережі” не залишилось, вони через інші підставні фірми були повністю виведені. Триває процедура банкрутства компанії, яка, на думку експертів, призведе до її ліквідації", — йдеться у статті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Крючкова є вагома причина замовчувати участь Суркісів в енергетичній корупції

Щодо “Черкасиобленерго” — то провадження у справі про банкрутство компанії було відкрито ще в 2004 році, пише ЗМІ.

“В експертному ж середовищі побутувала думка, що мета вище описаних оборудок не лише в тому, щоб вивести з енергоринку кілька мільярдів, головне — довести обленерго ("Черкасиобленерго" — ред.) до банкрутства, а потім оголосити приватизацію і за безцінь "передати" в потрібні руки", — зазначає видання.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці з 2015 року. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами. 

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”. Журналіст підозрює, що Холодницький намагається вивести Суркісів з-під удару

Тим часом, САП вже тричі повертала в НАБУ проекти підозр фігурантам кримінального провадження по “Енергомережі”. І як заявили в НАБУ, зроблено це було без пояснення причин. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41