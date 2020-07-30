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Из-за карантина уровень трудовой миграции в Украине почти не изменился - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Из-за пандемии уровень трудовой миграции и миграции в частности в Польшу не изменился. Кроме того, за 5 месяцев этого года количество перечисленных денег от трудовых мигрантов уменьшилось лишь на 2,2%, что намного меньше, чем прогнозируемые цифры. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что за первые 5 месяцев 2020 года количество денег от трудовых мигрантов, которые были перечислены в Украине снизилась лишь на 2,2%. В 2019 году было перечислено 4,64 млрд долларов, в 2020 - 4,541 млрд. Это свидетельствует, что трудовая миграция не прекратилась и не уменьшилась. Можем прогнозировать, что уменьшение перечисления денег произойдет, но в небольшом масштабе. Мы думали, что на самом деле все будет хуже, но видите, за 5 месяцев по деньгам лишь 2,2% меньше, чем это было в прошлом году, это ни о чем. Поэтому по итогам года будет снижение, но не такое большое как сначала прогнозировалось", - отметил Воскобойник.

По его словам, люди выезжали и во время карантина, и в мае, и в июле месяце.

"За май, по информации нашей пограничной службы, если я не ошибаюсь, почти 110 тыс. украинцев выехали. За июнь выехало около 230 тыс., но нужно обратить, что всего с 15 марта до 15 апреля из Польши выехало 235 тыс. украинцев, но это не только те, которые работать выезжали. Это были и те, кто возвращался из других стран через территорию Польши, возможно студенты и другие. Это речь идет не о том, что 230 тыс. трудовых мигрантов выехало, а за два месяца уже почти 240 тыс. вернулись назад. Есть еще информация, что с 1 января по 1 мая количество украинцев, которые въехали в Польшу и выехали из Польши баланс в пользу Польши составляет почти 111 тыс. То есть въехали в Польшу почти 2 млн человек, а вернулись в Украину 1,9 млн. 100 тыс. остались на территории Польши. Получается, что трудовая миграция и вообще миграция в Польшу она фактически не изменилась. По другим странам ситуация плюс-минус такая же", - добавил Воскобойник.

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Кроме того, эксперт отмечает, что количество предложений на самом деле сейчас в Польше увеличивается.

"Единственная сфера, которая очень серьезно пострадала - это гостинично-ресторанный бизнес, но на людей, работающих в сфере пищевой промышленности, логистической отрасли, сельском хозяйстве, этот спрос не уменьшился. Люди не стали ездить меньше и потребность в людях, которые работают в сфере невысокой квалификации она не уменьшается. А, если учесть, что страны Европейского сообщества фактически будут просто заливать этот кризис деньгами в период 2021-2027 года из бюджета Европейского Союза в Польшу будет перечислено почти 160 млрд евро. Эти деньги смогут достаточно быстро поднять экономику Европы за год-два они вообще забудут о том, что там происходило", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНН, в 2019 году в Украине работники из-за рубежа перевели около 12 млрд долларов. В этом году, из-за пандемии COVID-19 примерно за 3 месяца Украина может недополучить 30% от денег, которые заходили в страну в прошлом году. Так, речь идет о 3,6 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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