Німеччина, Франція, Британія: експерт назвав країни з найбільшою потребою в українських заробітчанах

“Найбільша кількість українців потрібна, як і раніше, у Польщі. Це пов’язано з тим, що підприємці цієї країни та її уряд роблять стратегічну ставку саме на українських трудових мігрантів, які можуть працевлаштовуватися не тільки за робочими візами, але і на основі біометричного паспорта. Крім того, запрошення на роботу з Польщі отримати не складно, що значно полегшує процес працевлаштування. Така сама система діє сьогодні також у Словаччині та Угорщині”, — зазначає він.

Так, за словами експерта, в українцях зацікавлені країни Балтії, Німеччина, Фінляндія і навіть Велика Британія.

“Згідно з даними, які наводить Financial Times, потреби в сезонних працівниках у різних країнах Європейського Союзу навесні 2020 року приблизно такі: Франція потребує близько 200 тисяч працівників до кінця травня, Іспанія — від 70 до 80 тис. осіб, Італія — близько 250 тис. осіб, Велика Британія — від 70 до 80 тис. на сезон, а Німеччина — 300 тис. осіб. Фактично Європа готова запросити до себе будь-яку кількість українців, бо там вистачає роботи, а наших громадян, які хочуть працювати за кордоном, не так багато в європейських масштабах (приблизно 5-6 млн)”, — повідомляє Воскобойник.

Він наголошує, що основні наслідки того, що українці зараз не можуть поїхати на роботу за кордон — це економічний та соціальний.

“У трудових мігрантів закінчуються гроші, які вони попередньо заробили за кордоном. Отже, вони хочуть знову їхати на роботу. Багато з українців вже звикли жити за принципом — за кордоном працювати, а вдома відпочивати. Для того, аби змінити цю поведінку, українська економіка повинна запропонувати конкурентні робочі місця своїм громадянам, з соціальним захистом. Але поки що це виглядає фантастично, бо пропозиції уряду про 500 тис. робочих місяць із зарплатою 6-8 тис. грн не привернуть увагу трудових мігрантів, бо цей рівень зарплати нецікавий тим, хто бачив європейське життя”, — додав експерт.

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Окрім того, Воскобойник акцентує увагу на тому, що довге перебування вдома без роботи буде створювати соціальну напругу в суспільстві і ніяким чином не стимулюватиме українців працювати вдома: “Як тільки кордони відкриються, наші співвітчизники поїдуть в інші країни шукати роботу”.

Експерт наголошує, що це питання вирішується, та вже зараз ідуть перемовини про чартери з трудовими мігрантами в різні країни.

“Але головний потік українців поїде за кордон тоді, коли відкриється повноцінне автобусне та залізничне і авіаційне сполучення. Україна є демократичною країною, де намагання влади вирішувати в авторитарному стилі питання життя держави без врахування думки народу закінчуються для такої влади погано. Це довели два Майдани, що відбулися в останні 15 років. Тому уряду доведеться випускати громадян за кордон та не порушувати Конституцію та закони України. Тим більше, коли наші західні сусіди виходять з карантину та потроху відкриють свої країни для трудової міграції”, — підсумував він.

Нагадаємо, на думку Воскобойника, через пандемію коронавірусу близько 30% українців, які перебувають на заробітках в Польщі, втратили роботу.

За даними Financial Times, на тлі закриття кордонів у зв’язку з пандемією коронавірусу, понад 100 тисяч українців повернулися на Батьківщину через контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Польщі. Така тенденція може стати початком економічної кризи, вважають польські роботодавці.