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Франция, ФРГ, Британия: эксперт назвал страны с наибольшей потребностью в украинских работниках

Киев • УНН

 • 31357 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Потребность в украинских работниках есть у многих стран Европы, среди которых - Германия, где нужно 300 тысяч рабочих, Франция - 200 тысяч, Великобритания - 80 тысяч. Европа готова пригласить к себе любое количество украинцев, но за границей готовы работать 5-6 млн наших граждан, что не много в европейских масштабах. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Франция, ФРГ, Британия: эксперт назвал страны с наибольшей потребностью в украинских работниках

"Наибольшее количество украинцев нужно, как и раньше, в Польше. Это связано с тем, что предприниматели этой страны и ее правительство делают стратегическую ставку именно на украинских трудовых мигрантов, которые могут трудоустраиваться не только по рабочим визам, но и на основе биометрического паспорта. Кроме того, приглашение на работу из Польши получить не сложно, что значительно облегчает процесс трудоустройства. Такая же система действует сегодня также в Словакии и Венгрии", - отмечает он.

Так, по словам эксперта, в украинцах заинтересованы страны Балтии, Германия, Финляндия и даже Великобритания.

"Согласно данным, которые приводит Financial Times, потребности в сезонных работниках в разных странах Европейского Союза весной 2020 года примерно такие: Франция требует около 200 000 работников до конца мая, Испания - от 70 до 80 тыс. человек, Италия - около 250 тыс. человек, Великобритания - от 70 до 80 тыс. в сезон, а Германия - 300 тыс. человек. Фактически Европа готова пригласить к себе любое количество украинцев, там хватает работы, а наших граждан, которые хотят работать за границей, не так много в европейских масштабах (примерно 5-6 млн)", - сообщает Воскобойник.

Он отмечает, что основные последствия того, что украинцы сейчас не могут поехать на работу за границу - это экономические и социальные.

"У трудовых мигрантов заканчиваются деньги, которые они предварительно заработали за рубежом. Следовательно, они хотят снова ехать на работу. Многие из украинцев уже привыкли жить по принципу - за границей работать, а дома отдыхать. Для того, чтобы изменить это поведение, украинская экономика должна предложить конкурентные рабочие места своим гражданам, с социальной защитой. Но пока это выглядит фантастически, потому что предложения правительства о 500 тыс. рабочих месяц с зарплатой 6-8 тыс. грн не привлекут внимание трудовых мигрантов, так как этот уровень зарплаты неинтересен тем, кто видел европейскую жизнь", - добавил эксперт.

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Кроме того, Воскобойник акцентирует внимание на том, что долгое пребывание дома без работы будет создавать социальную напряженность в обществе и никоим образом не будет стимулировать украинцев работать дома: "Как только границы откроются, наши соотечественники поедут в другие страны искать работу".

Эксперт отмечает, что этот вопрос решается, и уже сейчас идут переговоры о чартерах с трудовыми мигрантами в разные страны.

"Но главный поток украинцев поедет за границу, когда откроется полноценное автобусное и железнодорожное и авиационное сообщения. Украина является демократической страной, где попытки власти решать в авторитарном стиле вопросы жизни государства без учета мнения народа заканчиваются для такой власти плохо. Это доказали два Майдана, произошедшие за последние 15 лет. Поэтому правительству придется выпускать граждан за границу и не нарушать Конституцию и законы Украины. Тем более, когда наши западные соседи выходят из карантина и понемногу откроют свои страны для трудовой миграции", - подытожил он.

Напомним, по мнению Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тыс. украинцев вернулись на Родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши. Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели.

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