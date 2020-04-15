Через коронавірус близько 30% українських заробітчан у Польщі втратили роботу - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу близько 30% українців, які перебували на заробітках у Польщі, втратили роботу. Наразі вони чекають відкриття кордонів, аби знову поїхати на заробітки. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
“За даними різних опитувань, які проводяться сьогодні в Польщі, до 30% українців там втратили роботу. Зараз вони сидять здебільшого вдома та чекають на відкриття кордонів, аби знову їхати на заробітки. В умовах карантину, коли країни зачинені та внутрішні пересування обмежені, можна тільки сподіватися на якнайшвидше відновлення економічної активності”, — розповідає він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща стикається з економічною кризою на тлі відтоку заробітчан в Україну - FT
Воскобойник відзначає, що польська економіка не може успішно існувати без українців.
“Наші громадяни працюють майже у всіх галузях, сприяють значному зростанню ВВП країни та готові проводити на роботі набагато більше часу, ніж поляки (10-12 годин на добу). Але в умовах карантину, коли зупинені всі підприємства, які не задіяні у підтриманні життєвого циклу країни, багато працівників тимчасово втратять свою роботу”, — додає він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща ризикує втратити до 47 млрд доларів на тлі масового від'їзду українців
Так, за його словами, якщо за коронавірусом прийде економічна криза, деякі підприємства можуть не відкритися взагалі.
“Якщо економіка Польщі в цьому році прямуватиме до рецесії, українські трудові мігранти все одно будуть дуже потрібні в цій країні, бо в умовах нестачі робочих рук саме наші громадяни можуть швидко і професійно закрити цю потребу. Для того, аби Польща відмовилась від українців, її економіка повинна впасти на рівень нашої країни (зараз ВВП Польщі в 5 разів вищий за український), і тоді місцеві зарплати перестануть цікавити наших громадян”, — пояснює експерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіст дав прогноз, що буде з малим бізнесом через карантин
Нагадаємо, з 16 березня цього року усіма напрямками — авіаційним, залізничним, автобусним та пішохідним — в Україну повернулося щонайменше 160 тисяч наших громадян.