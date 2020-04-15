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Через коронавірус близько 30% українських заробітчан у Польщі втратили роботу - експерт

Київ • УНН

 • 44889 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу близько 30% українців, які перебували на заробітках у Польщі, втратили роботу. Наразі вони чекають відкриття кордонів, аби знову поїхати на заробітки. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Через коронавірус близько 30% українських заробітчан у Польщі втратили роботу - експерт

“За даними різних опитувань, які проводяться сьогодні в Польщі, до 30% українців там втратили роботу. Зараз вони сидять здебільшого вдома та чекають на відкриття кордонів, аби знову їхати на заробітки. В умовах карантину, коли країни зачинені та внутрішні пересування обмежені, можна тільки сподіватися на якнайшвидше відновлення економічної активності”, — розповідає він.

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Воскобойник відзначає, що польська економіка не може успішно існувати без українців.

“Наші громадяни працюють майже у всіх галузях, сприяють значному зростанню ВВП країни та готові проводити на роботі набагато більше часу, ніж поляки (10-12 годин на добу). Але в умовах карантину, коли зупинені всі підприємства, які не задіяні у підтриманні життєвого циклу країни, багато працівників тимчасово втратять свою роботу”, — додає він.

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Так, за його словами, якщо за коронавірусом прийде економічна криза, деякі підприємства можуть не відкритися взагалі.

“Якщо економіка Польщі в цьому році прямуватиме до рецесії, українські трудові мігранти все одно будуть дуже потрібні в цій країні, бо в умовах нестачі робочих рук саме наші громадяни можуть швидко і професійно закрити цю потребу. Для того, аби Польща відмовилась від українців, її економіка повинна впасти на рівень нашої країни (зараз ВВП Польщі в 5 разів вищий за український), і тоді місцеві зарплати перестануть цікавити наших громадян”, — пояснює експерт.

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Нагадаємо, з 16 березня цього року усіма напрямками — авіаційним, залізничним, автобусним та пішохідним — в Україну повернулося щонайменше 160 тисяч наших громадян. 

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