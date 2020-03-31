Економіст дав прогноз, що буде з малим бізнесом через карантин

“Якісь сектори працюють більш-менш нормально, особливо за допомогою віддаленого доступу. Однак є бізнес, що заточений на персональному доступі та контактах, що, в будь-якому разі, потрібно відновлювати. Жодна держава не зможе компенсувати бізнесу, який, наприклад, займається речами, пов’язаними з громадським харчуванням, деякими іншими речами - повністю всі втрати, пов’язані із ситуацією”, - розповів Андрій Блінов.

За його словами, є бізнеси, які не сильно програють від нинішньої ситуації - ті, хто торгують специфічним обладнанням, товарами медичного призначення, окремими харчовими продуктами. У таких бізнесів зросли обсяги роботи.

“Ми розуміємо, що дуже багато бізнесів, які працюють без заощаджень і буквально те, що ми називаємо “з коліс” - прийшли гроші - одразу витратили. Тобто, не треба говорити про те, що у багатьох бізнесів були якісь резервні фонди, великі накопичення. Бо дуже багато бізнесу пов’язаних із сезонністю, окремими моментами, пов’язаними із напливом клієнтів. І, відповідно, буває, що у них не так багато успішних днів”, - зазначив Андрій Блінов.

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Економіст додав, що якщо карантину буде тривалим - підприємці будуть змушені скоротити кількість персоналу, адже оплата праці робітникам є значною частиною витрат у малому бізнесі.

“Відповідно, вони будуть просто змушені переводити своїх робітників на неоплачувані відпустки, і це вже відбулося, або пропонувати співробітникам на час карантину отримувати, наприклад, мінімальну заробітну плату. Значна частина людей в малому і середньому бізнесі, будемо теж відвертими, працівників, так і власників бізнесів, працюють від виторгу”, - зазначив Андрій Блінов.

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За його словами, бізнес під час карантину намагається знайти затребувану нішу. Це продаж медичних засобів, організація доставок.

“Відповідно, я знаю про те, що, наприклад, є люди, які зараз замість пошиття хусток чи рушників зайнялися пошиттям костюмів епідеміологічного захисту, масок, тощо. Відповідно, переорієнтація є абсолютно нормальною і те, що я знаю по бізнесу, більш-менш нормально себе почуває бізнес, який є диверсифікований. Де є чотири, п’ять напрямків”, - зазначив Андрій Блінов.

Економіст додав, що є одна річ, яка є великою перевагою для малого бізнесу і шкодить великому: можливість швидко перелаштувати процеси в управлінні, виробництві, переформатувати зв’язки з партнерами.

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Він зазначив, що потрібно зменшувати тривалість карантину і, не знімаючи обмежень і обсервуючи хворих, відновлювати економіку, тому що повністю віддалений доступ блокує ефективність.

“Так, абсолютно безумовно, що якщо ці проблеми не вирішіти - багато малих бізнесів закриються. Є прямий зв’язок між тим, наскільки довго буде карантин і наскільки влада буде стимулювати і знайде можливості для компенсації для бізнесу його витрат. В принципі, це питання буквально найближчих тижнів. Тому що завершується березень, і до половини березня був досить активний період. Ще були якісь прибутки, ще навіть податкові надходження досить високі в бюджет. Але ми розуміємо, що починаючи з квітня, ситуація буде принципово іншою і ключове питання, яке сьогодні ставить бізнес - коли завершиться карантин, обмежувальні заходи”, - додав Андрій Блінов.

Нагадаємо, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні до 24 квітня.