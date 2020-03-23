Не всі підприємства пішли на карантин - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Не всі галузі на сьогоднішній день припинили свою діяльність. Частина бізнесу працює в звичайному режимі. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“Ми знаємо, що не всі галузі на сьогоднішній день зупинили свою діяльність. Що карантинні заходи, що обмежувальні заходи принаймні, за станом на сьогодні, стосуються вичерпного переліку галузей. Звичайно, ці галузі потребують окремого пільгового режиму. Якщо говорити про решту, які продовжують працювати, то ми бачимо, що сьогодні банки не припинили їхнє кредитування. Тобто, решта бізнесу, на яку не повпливали обмежувальні заходи, працює в звичайному режимі, в тому числі — має доступ до фінансування, до кредитів”, — сказала Катерина Рожкова.
Вона зазначила, що ці кредити викликані господарськими потребами і потребами в обігових коштах.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба не проводитиме планові перевірки під час карантину.