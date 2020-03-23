Не все предприятия ушли на карантин - НБУ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101434 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104732 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106734 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105628 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114402 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101103 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105491 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106694 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130460 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Не все предприятия ушли на карантин - НБУ

Не все предприятия ушли на карантин - НБУ

Киев  •  УНН

 • 19492 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Не все отрасли на сегодняшний день прекратили свою деятельность. Часть бизнеса работает в обычном режиме. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.

“Мы знаем, что не все отрасли на сегодняшний день остановили свою деятельность. Что карантинные меры, ограничительные меры по крайней мере, по состоянию на сегодня, касаются исчерпывающего перечня отраслей. Конечно, эти отрасли требуют отдельного льготного режима. Если говорить об остальных, кто продолжает работать, то мы видим, что сегодня банки не прекратили их кредитование. То есть, остальной бизнес, на который не повлияли ограничительные меры, работает в обычном режиме, в том числе — имеет доступ к финансированию, к кредитам”, — сказала Екатерина Рожкова.

Она отметила, что эти кредиты вызванные хозяйственными нуждами и потребностями в оборотных средствах.

Напомним, Госпродпотребслужба не будет проводить плановые проверки во время карантина.

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