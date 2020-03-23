Не все предприятия ушли на карантин - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Не все отрасли на сегодняшний день прекратили свою деятельность. Часть бизнеса работает в обычном режиме. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“Мы знаем, что не все отрасли на сегодняшний день остановили свою деятельность. Что карантинные меры, ограничительные меры по крайней мере, по состоянию на сегодня, касаются исчерпывающего перечня отраслей. Конечно, эти отрасли требуют отдельного льготного режима. Если говорить об остальных, кто продолжает работать, то мы видим, что сегодня банки не прекратили их кредитование. То есть, остальной бизнес, на который не повлияли ограничительные меры, работает в обычном режиме, в том числе — имеет доступ к финансированию, к кредитам”, — сказала Екатерина Рожкова.
Она отметила, что эти кредиты вызванные хозяйственными нуждами и потребностями в оборотных средствах.
Напомним, Госпродпотребслужба не будет проводить плановые проверки во время карантина.