Держпродспоживслужба на карантині не проводитиме планові перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На період карантину встановлено заборону на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Держпродспоживслужби.
“...на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, — йдеться у повідомленні.
У Держпродспоживслужбі звертають увагу на встановлену постановою Кабміну заборону з 17 березня до 3 квітня роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності.
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Тож, зважаючи на це, "заходи державного контролю, заплановані Держпродспоживслужбою, в тому числі в рамках масмедійного проекту “СТОП фальсифікат. МЕД”, будуть продовжені після зняття карантину або обмежувальних заходів, визначених законодавством", вказали у відомстві.
Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення в Україні надзвичайного стану через поширення епідемії COVID-19.