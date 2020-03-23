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На Київщині створять антикризовий центр для допомоги у боротьбі з коронавірусом

На Київщині створять антикризовий центр для допомоги у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 12209 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині буде створений антикризовий центр для допомоги тим, хто підтримує життєдіяльність області у боротьбі з коронавірусом. Про це під час брифінгу заявив Василь Володін, тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської ОДА, передає кореспондент УНН.

"Київська державна обласна адміністрація ініціює створення антикризового центру допомоги Київщині… а саме: медичним закладам, рятувальникам, комунальним службам та всім іншим, хто підтримує життєдіяльність області. Майданчик антикризового центру об’єднає та скоординує зусилля благодійних фондів, підприємців і влади, заради всебічної допомоги тим, хто зараз рятує здоров’я та життя нашого суспільства", - зазначив він.

Володін додав, що незабаром буде повідомлено всі деталі роботи антикризового центру.

"Наразі ми екстрено вирішуємо всі організаційні питання та протягом доби повідомимо деталі. Буде повідомлено розташування антикризового центру, адреса, контактні телефони, джерела інформування людей, графік роботи", - зауважив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я наразі працює робоча група, яка переглядає стандарти надання медичної допомоги.

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