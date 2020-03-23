В Киевской области создадут антикризисный центр для помощи в борьбе с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100947 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105267 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113975 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101012 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105433 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киевской области создадут антикризисный центр для помощи в борьбе с коронавирусом

В Киевской области создадут антикризисный центр для помощи в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киевской области будет создан антикризисный центр для помощи тем, кто поддерживает жизнедеятельность области в борьбе с коронавирусом. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА, передает корреспондент УНН.

"Киевская государственная областная администрация инициирует создание антикризисного центра помощи Киеввской области... а именно: медицинским учреждениям, спасателям, коммунальным службам и всем остальным, кто поддерживает жизнедеятельность области. Площадка антикризисного центра объединит и скоординирует усилия благотворительных фондов, предпринимателей и власти, ради всесторонней помощи тем, кто сейчас спасает здоровье и жизнь нашего общества", - отметил он.

Володин добавил, что вскоре будет сообщено о всех деталях работы антикризисного центра.

"Сейчас мы экстренно решаем все организационные вопросы и в течение суток сообщим детали. Будет сообщено расположение антикризисного центра, адрес, контактные телефоны, источники информирования людей, график работы", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сейчас работает рабочая группа, которая просматривает стандарты оказания медицинской помощи.

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