Ляшко: у МОЗ переглядають стандарти надання медичної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я наразі працює робоча група, яка переглядає стандарти надання медичної допомоги. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі у МОЗ працює робоча група, яка переглядає стандарти надання медичної допомоги, уже вкотре ми його переглядаємо, оскільки постійно відбуваються оновлення. Ми сьогодні будемо переглядати і алгоритми тестування, а також переглядаються підходи до тестування до надання медичної допомоги, до надання медичного сортування”, — сказав Ляшко.
З його слів, це означає, що будуть чітко прописаної критерії того, хто, коли і як повинен бути госпіталізований і хто повинен бути переведений до інтенсивної терапії.
Додамо, у Чернівецькій ОДА розповіли про стан пацієнтів із COVID-19.