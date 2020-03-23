Ляшко: в Минздраве пересматривают стандарты оказания медицинской помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения сейчас работает рабочая группа, которая пересматривает стандарты оказания медицинской помощи. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Сейчас в Минздраве создана рабочая группа, которая пересматривает стандарты оказания медицинской помощи, в очередной раз мы его пересматриваем, поскольку постоянно происходят обновления. Мы сегодня будем пересматривать и алгоритмы тестирования, а также пересматриваются подходы к тестированию к оказанию медицинской помощи, к оказанию медицинской сортировки”, — сказал Ляшко.
По его словам, это означает, что будут четко прописаны критерии того, кто, когда и как должен быть госпитализирован и кто должен быть переведен в интенсивную терапию.
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