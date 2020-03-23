Госпродпотребслужба на карантине не будет проводить плановые проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На период карантина установлен запрет на проведение плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.
"... на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), запрещается проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе обращают внимание на установленный постановлением Кабмина запрет с 17 марта по 3 апреля работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, ведение банковской и страховой деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области создадут антикризисный центр для помощи в борьбе с коронавирусом
Поэтому, беря это во внимание, "меры государственного контроля, запланированные Госпродпотребслужбой, в том числе в рамках массмедийного проекта "СТОП фальсификат. МЕД", будут продолжены после снятия карантина или ограничительных мер, определенных законодательством", указали в ведомстве.
Как ранее сообщал УНН, министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение в Украине чрезвычайного положения из-за распространения эпидемии COVID-19.