Экономист дал прогноз, что будет с малым бизнесом из-за карантина

"Какие-то сектора работают более-менее нормально, особенно с помощью удаленного доступа. Однако есть бизнес, заточенный на персональном доступе и контактах, что, в любом случае, нужно восстанавливать. Ни одно государство не сможет компенсировать бизнеса, который, например, занимается вещами, связанными с общественным питанием, некоторыми другими вещами - полностью все расходы, связанные с ситуацией", - рассказал Андрей Блинов.

По его словам, есть бизнес, который не сильно проигрывают от нынешней ситуации - те, кто торгуют специфическим оборудованием, товарами медицинского назначения, отдельными пищевыми продуктами. У таких бизнесов выросли объемы работы.

"Мы понимаем, что очень много бизнесов, которые работают без сбережений и буквально то, что мы называем "с колес" - пришли деньги - сразу потратили. То есть, не надо говорить о том, что во многих бизнесов были какие-то резервные фонды, крупные накопления. Потому что очень много бизнеса связанного с сезонностью, отдельными моментами, связанными с наплывом клиентов. И, соответственно, бывает, что у них не так много успешных дней", - отметил Андрей Блинов.

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Экономист добавил, что если карантина будет длительным - предприниматели будут вынуждены сократить количество персонала, ведь оплата труда работникам является значительной частью расходов в малом бизнесе.

"Соответственно, они будут просто вынуждены переводить своих работников на неоплачиваемые отпуска, и это уже произошло, или предлагать сотрудникам на время карантина получать, например, минимальную заработную плату. Значительная часть людей в малом и среднем бизнесе, будем тоже откровенными, работников, так и владельцев бизнесов, работающих от выручки", - отметил Андрей Блинов.

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По его словам, бизнес во время карантина пытается найти востребованную нишу. Это продажа медицинских средств, организация доставки.

"Соответственно, я знаю о том, что, например, есть люди, которые сейчас вместо пошива платков или полотенец занялись пошивом костюмов эпидемиологической защиты, масок и тому подобное. Соответственно, переориентация абсолютно нормальна и то, что я знаю по бизнесу, более или менее нормально себя чувствует бизнес, который является диверсифицированным. Где-то четыре, пять направлений", - отметил Андрей Блинов.

Экономист добавил, что есть одна вещь, которая является большим преимуществом для малого бизнеса и вредит крупному: возможность быстро перестроить процессы в управлении, производстве, переформатировать связи с партнерами.

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Он отметил, что нужно уменьшать продолжительность карантина и, не снимая ограничений и обсервируя больных, восстанавливать экономику, так как полностью удаленный доступ блокирует эффективность.

"Да, совершенно определенно, что если эти проблемы не решить - много малых бизнесов закроются. Есть прямая связь между тем, насколько долго будет карантин и насколько власть будет стимулировать и найдет возможности для компенсации для бизнеса его расходов. В принципе, этот вопрос буквально ближайших недель. Потому что завершается март, и до половины марта был довольно активный период. Еще были какие-то прибыли, еще даже налоговые поступления достаточно высокие в бюджет. Но мы понимаем, что начиная с апреля, ситуация будет принципиально другой и ключевой вопрос, который сегодня ставит бизнес - когда завершится карантин, ограничительные меры", - добавил Андрей Блинов.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей Украине до 24 апреля.