До України перед Великоднем може повернутися до 200 тис. людей - ДПСУ

“Тільки з 16 березня цього року усіма напрямками — авіаційним, залізничним, автобусним та пішохідним в Україну повернулося близько 160 тисяч наших громадян. Сьогодні (31 березня - ред.) нами зафіксовано такий собі антирекорд — за добу перетнуло кордон всього-на-всього 10 тисяч громадян. Якщо в літній час, в сезон відпусток таких громадян буває 250-300 тисяч осіб на добу”, — заявив в ефірі одного із телеканалів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Так, за даними МЗС, наразі ще близько 17 тисяч громадян заявили, що мають намір повернутися на територію Україну. Також голова служби зауважив, що "напередодні пасхальних свят в Україну може повернутися близько 200 тисяч наших громадян".

Голова Держприкордонслужби підкреслив, що питання полягало не в прикордонниках України, а в тому, що черги наших громадян накопичувалися на польській стороні. Зокрема, у найактивніший день — 27 березня, на вхід в Україну прибуло 22 тисячі наших громадян, коли зазвичай цей показник — на рівні 3 800 громадян на добу.

Він також додав, що на цей час черги наших громадян, які не мають транспорту та перетинають державний кордон в пішому порядку — відсутні.

“Ми фіксуємо наступну статистику — якщо у дні пікових навантажень йде оформлення близько 450-500 громадян на годину в пунктах пропуску "Ягодин“, "Рава-Руська“, "Краківець“, то на сьогодні ми маємо від 10 до 15 людей на годину”, — розповів він.

Сергій Дейнеко наголосив, що ДПСУ веде базу даних щодо громадян, які перетинають кордону як на в’їзд, так і на виїзд з України без винятку. Громадяни України, особи без громадянства, іноземці — усі потрапляють в базу даних. Серед них за минулу добу виявлено двох громадян України, які вже порушили умови самоізоляції. Прикордонники передали цих громадян Нацполіції, на них було складено протоколи по ст. 44 ч. 3 КУ про адмінправопорушення. А загалом за останні три доби таких громадян було виявлено 7.

Нагадаємо, за три тижні до столиці з-за кордону прибуло 37 тис. осіб.