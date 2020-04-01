В Украину перед Пасхой может вернуться до 200 тыс. человек - ГПСУ

"Только с 16 марта этого года по всем направлениям - авиационным, железнодорожным, автобусным и пешеходным в Украину вернулось около 160 000 наших граждан. Сегодня (31 марта - ред.) нами зафиксировано некий антирекорд - за сутки пересекло границу всего-навсего 10 000 граждан. Если в летнее время, в сезон отпусков таких граждан бывает 250-300 тысяч человек в сутки", - заявил в эфире одного из телеканалов председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Так, по данным МИД, сейчас еще около 17 000 граждан заявили, что намерены вернуться на территорию Украины. Также глава службы отметил, что "накануне пасхальных праздников в Украину может вернуться около 200 000 наших граждан".

Председатель Госпогранслужбы подчеркнул, что вопрос заключался не в пограничниках Украины, а в том, что очереди наших граждан накапливались на польской стороне. В частности, в активный день - 27 марта, на вход в Украину прибыло 22 000 наших граждан, когда обычно этот показатель - на уровне 3800 граждан в сутки.

Он также добавил, что в настоящее время очереди наших граждан, которые не имеют транспорта и пересекают государственную границу в пешем порядке - отсутствуют.

"Мы фиксируем следующую статистику - если в дни пиковых нагрузок идет оформление около 450-500 граждан в час в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец", то сегодня мы имеем от 10 до 15 человек в час" , - рассказал он.

Сергей Дейнеко отметил, что ГПСУ ведет базу данных о гражданах, которые пересекают границы как на въезд, так и на выезд из Украины без исключения. Граждане Украины, лица без гражданства, иностранцы - все попадают в базу данных. Среди них за минувшие сутки выявлено двух граждан Украины, которые уже нарушили условия самоизоляции. Пограничники передали этих граждан Нацполиции, на них были составлены протоколы по ст. 44 ч. 3 КУ об административных правонарушениях. Всего же за последние трое суток таких граждан было выявлено 7.

Напомним, за три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек.