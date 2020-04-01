В Украину перед Пасхой может вернуться до 200 тыс. человек - ГПСУ

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67791 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81427 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79951 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102593 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84435 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102468 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105793 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130868 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130298 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103203 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 77055 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 108989 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 71955 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 67797 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 102591 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 108989 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 139325 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 182112 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 166765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 67809 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103204 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108926 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107351 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106906 просмотра
Актуальное
В Украину перед Пасхой может вернуться до 200 тыс. человек - ГПСУ

В Украину перед Пасхой может вернуться до 200 тыс. человек - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 16362 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Перед Пасхой в Украину из-за рубежа может вернуться еще до 200 000 человек, уже вернулось около 160 000 граждан. Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Только с 16 марта этого года по всем направлениям - авиационным, железнодорожным, автобусным и пешеходным в Украину вернулось около 160 000 наших граждан. Сегодня (31 марта - ред.) нами зафиксировано некий антирекорд - за сутки пересекло границу всего-навсего 10 000 граждан. Если в летнее время, в сезон отпусков таких граждан бывает 250-300 тысяч человек в сутки", - заявил в эфире одного из телеканалов председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Так, по данным МИД, сейчас еще около 17 000 граждан заявили, что намерены вернуться на территорию Украины. Также глава службы отметил, что "накануне пасхальных праздников в Украину может вернуться около 200 000 наших граждан".

Председатель Госпогранслужбы подчеркнул, что вопрос заключался не в пограничниках Украины, а в том, что очереди наших граждан накапливались на польской стороне. В частности, в активный день - 27 марта, на вход в Украину прибыло 22 000 наших граждан, когда обычно этот показатель - на уровне 3800 граждан в сутки.

Он также добавил, что в настоящее время очереди наших граждан, которые не имеют транспорта и пересекают государственную границу в пешем порядке - отсутствуют.

"Мы фиксируем следующую статистику - если в дни пиковых нагрузок идет оформление около 450-500 граждан в час в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец", то сегодня мы имеем от 10 до 15 человек в час" , - рассказал он.

Сергей Дейнеко отметил, что ГПСУ ведет базу данных о гражданах, которые пересекают границы как на въезд, так и на выезд из Украины без исключения. Граждане Украины, лица без гражданства, иностранцы - все попадают в базу данных. Среди них за минувшие сутки выявлено двух граждан Украины, которые уже нарушили условия самоизоляции. Пограничники передали этих граждан Нацполиции, на них были составлены протоколы по ст. 44 ч. 3 КУ об административных правонарушениях. Всего же за последние трое суток таких граждан было выявлено 7.

Напомним, за три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы