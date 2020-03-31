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За три тижні до столиці з-за кордону прибуло 37 тис. осіб

За три тижні до столиці з-за кордону прибуло 37 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві відомо про 37 тисяч жителів, що приїхали з-за кордону у період з 11 березня. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Так, Кличко заявив, що в Києві створено моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими, а також правил обсервації людьми, які повернулись з країн, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

"Ми створюємо єдину базу, щоб більш ретельно контролювати шляхи можливого розповсюдження хвороби. На сьогодні центр отримав інформацію про 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон з 11 березня. Про 435 киян, які є контактерами з хворими та 107 підтверджених хворих, частина з яких лікується вдома на самоізоляції", - заявив міський голова.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

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