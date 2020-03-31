За три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве известно о 37 000 жителей, приехавших из-за границы в период с 11 марта. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
Так, Кличко заявил, что в Киеве создан мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и были контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать пути возможного распространения болезни. В настоящее время центр получил информацию о 37 000 киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. О 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными и 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции", - заявил городской голова.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.