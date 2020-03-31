За три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95980 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102495 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104589 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103676 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112073 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100493 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105049 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106585 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131522 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130438 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек

За три недели в столицу из-за рубежа прибыло 37 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 12211 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве известно о 37 000 жителей, приехавших из-за границы в период с 11 марта. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

Так, Кличко заявил, что в Киеве создан мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и были контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать пути возможного распространения болезни. В настоящее время центр получил информацию о 37 000 киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. О 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными и 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции", - заявил городской голова.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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