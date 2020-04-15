Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу. Сейчас они ждут открытия границ, чтобы снова поехать на заработки. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.