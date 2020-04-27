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The Washington Post

Через пандемію COVID-19 Україна недоотримає понад 3,5 млрд доларів від заробітчан з-за кордону

Київ • УНН

 • 32583 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2019 році в Україну працівники з-за кордону переказали близько 12 млрд доларів. В цьому році, через пандемію COVID-19 приблизно за 3 місяці Україна може недоотримати 30% від тих грошей, які заходили в країну в минулому році. Так, мова йде про 3,6 млрд доларів. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Через пандемію COVID-19 Україна недоотримає понад 3,5 млрд доларів від заробітчан з-за кордону

"На сьогодні дійсно такі сфери польського господарства, як сільське господарство, будівництво, напрямки переробки харчової продукції, дійсно страждають без наявності достатньої кількості українських мігрантів. Коли на ринку одночасно присутнє 1-1,5 млн осіб, природно, коли на таку кількість працівників скорочується ринок, то, відповідно, не вистачає людей для того, щоб підтримувати все в нормальному тонусі", - зазначає Воскобойник.

За його словами, на даний момент страждають всі галузі крім тих, які пов'язані з обслуговуванням людей: готельно-ресторанний бізнес та туристична сфера, що найбільш постраждали і, природно, українці там не потрібні, не вистачає роботи і для самих поляків.

"Тим не менш, з урахуванням того, що ця криза не світова війна, основа цієї кризи не є фінансова криза. Я думаю, що протягом 3-6 місяців економіка Польщі відновиться, і в українців з'явиться можливість у великих обсягах виїжджати і працювати на території Польщі", - додав Воскобойник.

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За словами експерта, переказ грошей з-за кордону в Україну буде залежати від того, коли по справжньому карантин припинитися, і коли відкриються кордони Європейського Союзу і зокрема Польщі.

"Чим довше цей період перерви в роботі українців і працевлаштування, відповідно, і цей період є тим періодом, коли в Україну не будуть надходити гроші в тих обсягах, які були раніше. У 2019 загальна сума, яка за даними Національного банку зайшла в Україну, становила 12 млрд доларів, відповідно, якщо українці 3-4 місяці не будуть їхати на роботу, то ми можемо говорити про те, що приблизно 3 місяці не будуть надходити гроші, загальне скорочення недоотриманих грошей приблизно 25-30% від тих грошей, які заходили в минулому році", - акцентував увагу він.

Воскобойник зазначає, що через кризу кількість бажаючих виїхати на роботу за кордон буде тільки зростати.

"Якщо ми звернемо увагу на програму Кабінету міністрів про створення 500 тисяч робочих місць із заробітною платою 6-8 тисяч гривень на місяць, ми повинні розуміти, що це брутто заробітної плати, і на руки люди отримуватимуть не 6-8 тисяч гривень, а 4 800 - 5 600 гривень. Йдеться практично про 200 доларів на місяць. У той же час люди можуть заробляти в Польщі 800-1200 доларів. І ця різниця в 5-6 разів і буде підштовхувати українців їхати на роботу за кордон", - підсумував експерт.

Нагадаємо, на думку президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, через пандемію коронавірусу близько 30% українців, які перебувають на заробітках в Польщі, втратили роботу.

За даними Financial Times, на тлі закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу, понад 100 тисяч українців повернулися на батьківщину через контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Польщі.

Така тенденція може стати початком економічної кризи, вважають польські роботодавці.

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