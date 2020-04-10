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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47153 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55980 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70160 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69941 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79317 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В мае правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест - Шмыгаль

В мае правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 20601 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство планирует создать 500 000 рабочих мест в мае, чтобы не допустить углубления экономического кризиса. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, передает УНН.

"Мы прогнозируем спад производства и спад валового продукта. Уже в мае стоит задача создать 500 000 рабочих мест, чтобы Украина не упала еще в глубокий кризис", - сказал Шмыгаль

Он добавил, в настоящий момент во время мероприятий карантина в стране падает уровень потребления, что будет иметь последствия для экономической ситуации.

Напомним, Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановления экономики.

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