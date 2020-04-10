Уряд представив проект стратегії виходу з карантину і відновлення економіки

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рада з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами, наразі розробляє стратегію виходу з карантину, яку уряд презентує наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.