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Уряд представив проект стратегії виходу з карантину і відновлення економіки

Уряд представив проект стратегії виходу з карантину і відновлення економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рада з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами, наразі розробляє стратегію виходу з карантину, яку уряд презентує наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Проектом стратегії пропонується три етапи виходу України з карантину і відновлення економіки.

До початку травня діятиме режим надзвичайної ситуації, коли передбачається:

Підтримка соціально вразливих верств населення

Допомога безробітнім та тим, хто опинився у вимушеній відпустці

Мобілізація медичних ресурсів

Підтримка медичного персоналу і тих, хто задіяний у боротьбі з коронавірусом.

На початку травня – на початку червня передбачається введення режиму "Україна йде на роботу":

Створення 500 тисяч робочих місць

Кредитна підтримка малого і середнього бізнесу

Часткове зняття обмежень на роботу громадського транспорту

Зміщений графік робочого дня.

На початок червня – початок липня передбачається режим введення нових соціальних стандартів життя, а саме:

Завершення освітнього навчального 2019-2020 року

Відновлення роботи громадського транспорту за новими правилами

Дозвіл на відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки

Послаблення умов самоізоляції для людей похилого віку.

Як відомо, у п’ятницю, 10 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося перше установче засідання Ради з питань економічного розвитку України.

У засіданні також взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, секретар Ради Ярослав Жаліло, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Аслунд, радник Президента України Олег Устенко, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер та викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак.

Відкриваючи засідання очільник Уряду зазначив: "Перед нами постав ряд викликів, які спричинила пандемія коронавірусу та її наслідки. Це, насамперед, стосується економіки".

За його словами, станом на сьогодні Рада вже має напрацювання щодо економічної стратегії. Він зазначив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерство соціальної політики працюють над програмами стимулювання розвитку бізнесу, підтримки малого підприємництва, кредитних канікул і підтримки людей, які її потребують.

"Мета нашої Ради – створення кількох стратегій. Перша – це комплекс швидких заходів, які б Уряд міг взяти в роботу як реакцію на пандемію. Друга – ті кроки, які нам потрібно запровадити для стимулювання економіки. І третя – довгострокова стратегія розвитку України", – підкреслив Прем'єр-міністр.

Члени Ради вирішили збиратися на регулярній основі.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про створення Ради з економічного розвитку країни.

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