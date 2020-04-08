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Шмигаль розповів про створення Ради з економічного розвитку країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що новостворена Рада з питань економічного розвитку буде працювати під його головуванням та розроблятиме програму рестарту економіки країни. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Розглянемо питання про створення Ради з питань економічного розвитку, до якої увійдуть провідні фахівці та науковці. Рада працюватиме під головуванням Прем’єр-міністра України, буде розробляти програму рестарту економіки. Персональний склад Ради ми зберемо в п’ятницю. В склад входять академіки, професори, міжнародні експерти визнані в світі”, — наголосив Шмигаль.

За його словами, вже складена та опрацьована попередня стратегія роботи Ради.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планував розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб.

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