Шмыгаль рассказал о создании Совета по экономическому развитию страны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93772 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101123 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100498 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108118 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95248 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104018 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106271 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131262 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмыгаль рассказал о создании Совета по экономическому развитию страны

Шмыгаль рассказал о создании Совета по экономическому развитию страны

Киев  •  УНН

 • 13089 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новый Совет по вопросам экономического развития будет работать под его председательством и разрабатывать программу рестарта экономики страны. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

“Рассмотрим вопрос о создании Совета по вопросам экономического развития, в который войдут ведущие специалисты и ученые. Совет будет работать под председательством Премьер-министра Украины, будет разрабатывать программу рестарта экономики. Персональный состав Совета мы соберем в пятницу. В состав входят академики, профессора, международные эксперты признанные в мире”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, уже составлена и проработана предварительная стратегия работы Совета.

Как сообщал ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планировал рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Украинские Национальные Новости

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