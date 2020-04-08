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Кабмін планує сьогодні утворити Раду з економічного розвитку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.

Так, урядовці планують розглянути зміни до законопроекту щодо захисту населення від інфекційних хвороб. А також проекти постанов щодо утворення Ради з питань економічного розвитку та про деякі питання надання державної соцдопомоги, як і проект постанови про внесення змін до порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України.

Окрім того, в уряді планують розглянути низку проектів розпоряджень та кадрові питання.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, уряд не звертався до Верховної Ради щодо доукомплектування свого складу під час наступного позачергового засідання парламенту.

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