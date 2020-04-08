Кабмин планирует сегодня создать Совет по экономическому развитию Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.