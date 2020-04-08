Кабмин планирует сегодня создать Совет по экономическому развитию Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61041 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71312 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83135 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103278 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85721 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102642 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105853 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кабмин планирует сегодня создать Совет по экономическому развитию Украины

Кабмин планирует сегодня создать Совет по экономическому развитию Украины

Киев  •  УНН

 • 16722 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, члены правительства планируют рассмотреть изменения в законопроект по защите населения от инфекционных болезней. А также проекты постановлений о создании Совета по вопросам экономического развития и о некоторых вопросах предоставления государственной соцпомощи, как и проект постановления о внесении изменений в порядок ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины.

Кроме того, в правительстве планируют рассмотреть ряд проектов распоряжений и кадровые вопросы.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, правительство не обращалось в Верховную Раду относительно доукомплектования своего состава во время следующего внеочередного заседания парламента.

Украинские Национальные Новости

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