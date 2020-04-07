У ВР не надходили подання від Шмигаля щодо призначення міністрів - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уряд не звертався до Верховної Ради щодо доукомплектування свого складу під час наступного позачергового засідання парламенту. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Станом на сьогодні, Прем'єр-міністр не звертався до Верховної Ради про подання щодо тих чи інших міністрів", - сказав Разумков.
Він додав, що перелік питань, які розглядатиме парламент, у разі проведення позачергового засідання, буде повідомлений окремо.
Раніше голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що наприкінці тижня Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому планує розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік.
Пізніше голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус повідомив, що Рада розгляне кандидатуру на пост міністра енергетики та захисту довкілля під час позачергового засідання парламенту на цьому тижні.