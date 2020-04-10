Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановление экономики

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами, сейчас разрабатывает стратегию выхода из карантина, которую правительство представит на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.