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Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановление экономики

Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановление экономики

Киев  •  УНН

 • 55571 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами, сейчас разрабатывает стратегию выхода из карантина, которую правительство представит на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Проектом стратегии предлагается три этапа выхода Украины из карантина и восстановления экономики.

К началу мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации, когда предполагается:

Поддержка социально уязвимых слоев населения

Помощь безработным и тем, кто оказался в вынужденном отпуске

Мобилизация медицинских ресурсов

Поддержка медицинского персонала и тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

В начале мая - начале июня предполагается введение режима "Украина идет на работу":

Создание 500000 рабочих мест

Кредитная поддержка малого и среднего бизнеса

Частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта

Смещенный график рабочего дня.

На начало июня - начало июля предусматривается режим введения новых социальных стандартов жизни, а именно:

Завершение образовательного учебного 2019-2020 года

Восстановление работы общественного транспорта по новым правилам

Разрешение на посещение зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности

Ослабление условий самоизоляции для пожилых людей.

Как известно, в пятницу, 10 апреля, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось первое учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины.

В заседании также приняли участие министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, секретарь Совета Ярослав Жалило, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник Президента Украины Олег Устенко, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер и преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак.

Открывая заседание, глава Правительства отметил: "Перед нами предстал ряд вызовов, которые вызвала эпидемия коронавируса и ее последствия. Это прежде всего касается экономики".

По его словам, на сегодня Совет уже имеет наработки по экономической стратегии. Он отметил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерство социальной политики работают над программами стимулирования развития бизнеса, поддержки малого предпринимательства, кредитных каникул и поддержки людей, которые в ней нуждаются.

"Цель нашего Совета - создание нескольких стратегий. Первая - это комплекс быстрых мер, которые Правительство могло взять в работу как реакцию на пандемию. Вторая - те шаги, которые нам нужно ввести для стимулирования экономики. И третья - долгосрочная стратегия развития Украины", - подчеркнул Премьер-министр.

Члены Совета решили собираться на регулярной основе.

Напомним, Шмыгаль рассказал о создании Совета по экономическому развитию страны.

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