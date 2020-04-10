У травні уряд планує створити 500 тисяч робочих місць - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд планує створити 500 тисяч робочих місць в травні, щоб не допустити поглиблення економічної кризи. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера, передає УНН.
"Ми прогнозуємо спад виробництва й спад валового продукту. Вже в травні стоїть завдання створити 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не впала ще в глибшу кризу", - сказав Шмигаль
Він додав, до зараз під час заходів карантину в країні падає рівень споживання, що матиме наслідки для економічної ситуації.
Нагадаємо, Уряд представив проєкт стратегії виходу з карантину і відновлення економіки.