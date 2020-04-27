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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47823 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90865 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103800 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129812 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129875 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

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Польша готовит чартер для украинских рабочих, несмотря на карантин - СМИ

Польша готовит чартер для украинских рабочих, несмотря на карантин - СМИ

Киев  •  УНН

 • 31315 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за недостатка сезонных рабочих, польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников. Об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире программы "Агробизнес" польского телеканала TVP, передает УНН.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек на работу с Украиной на фабрики Вроцлава", - сообщил он.

Отметим, по мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

Сейчас они ждут открытия границ, чтобы снова поехать на заработки.

По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши.

Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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