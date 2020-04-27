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Польща готує чартер для українських заробітчан, попри карантин – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через нестачу сезонних робітників, польські бізнесмени готують чартерний рейс, який має привезти в країну українських заробітчан. Про це заявив президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот в ефірі програми "Агробізнес" польського телеканалу TVP, передає УНН.

"Ми хочемо перевезти перших 200 людей на роботу з України на фабрики Вроцлава", - повідомив він.

Зазначимо, на думку президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, через пандемію коронавірусу близько 30% українців, які перебували на заробітках у Польщі, втратили роботу.

Наразі вони чекають відкриття кордонів, аби знову поїхати на заробітки.

За даними Financial Times, на тлі закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу, понад 100 тисяч українців повернулися на батьківщину через контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Польщі.

Така тенденція може стати початком економічної кризи, вважають польські роботодавці.

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