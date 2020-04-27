Из-за пандемии COVID-19 Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от работников из-за границы

“На сегодняшний день действительно такие сферы польского хозяйства, как сельское хозяйство, строительство, направления переработки пищевой продукции, действительно страдает без наличия достаточного количества украинских мигрантов. Когда на рынке одновременно присутствовало 1-1,5 млн человек, естественно когда на такое количество работников сокращается рынок соответственно не хватает людей для того, чтобы поддерживать все в нормальном тонусе”, — отмечает Воскобойник.

По его словам, на данный момент страдают все отрасли кроме тех, которые связанные с обслуживанием людей: отельно-ресторанный бизнес и туристическая сфера, которая наиболее пострадали и, естественно, украинцы там не нужны, не хватает работы и для самих поляков.

“Тем не менее, с учетом того, что этот кризис не мировая война, основа этого кризиса не является финансовый кризис. Я думаю, что в течение 3-6 месяцев экономика Польши восстановится, и у украинцев появится возможность в больших объемах выезжать и работать на территории Польши”, — добавил Воскобойник.

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По словам эксперта, перевод денег из заграницы в Украину будет зависеть от того, когда по настоящему карантин прекратиться, и когда откроются границы Европейского Союза и в частности Польши.

“Чем дольше этот период перерыва в работе украинцев и трудоустройства, соответственно, и этот период есть тем периодом, когда в Украину не поступает деньги в тех объемах, которые были ранее. В 2019 году общая сума, которая по данным Национального банка зашла в Украину составила 12 млрд долларов, соответственно, если украинцы 3-4 месяца не будут ехать на работу, то мы можем говорить о том, что примерно 3 месяца не будут поступать деньги, общее сокращение недополученных денег приблизительно 25-30% от тех денег, которые заходили в прошлом году”, — акцентировал внимание он.

Воскобойник отмечает, что из-за кризиса количество желающих выехать на работу за рубеж будет только возрастать.

“Если мы обратим внимание на программу Кабинета министров о создании 500 тысяч рабочих мест с заработной платой 6-8 тысяч гривен в месяц, мы должны понимать, что это брутто заработной платы, и на руки люди будут получать не 6-8 тысяч гривен, а 4 800 — 5 600 гривен. Речь идет практически о 200 долларов в месяц. В тоже время люди могут зарабатывать в Польше 800-1200 долларов. И эта разница в 5-6 раз и будет подталкивать украинцев ехать на работу за рубеж”, — подытожил эксперт.

Напомним, по мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши.

Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели.