Из-за пандемии COVID-19 Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от работников из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2019 году в Украину работники из-за границы перевели около 12 млрд долларов. В этом году, из-за пандемии COVID-19 примерно за 3 месяца Украина может недополучить 30% от тех денег, которые заходили в страну в прошлом году. Так, речь идет о 3,6 млрд долларов. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“На сегодняшний день действительно такие сферы польского хозяйства, как сельское хозяйство, строительство, направления переработки пищевой продукции, действительно страдает без наличия достаточного количества украинских мигрантов. Когда на рынке одновременно присутствовало 1-1,5 млн человек, естественно когда на такое количество работников сокращается рынок соответственно не хватает людей для того, чтобы поддерживать все в нормальном тонусе”, — отмечает Воскобойник.
По его словам, на данный момент страдают все отрасли кроме тех, которые связанные с обслуживанием людей: отельно-ресторанный бизнес и туристическая сфера, которая наиболее пострадали и, естественно, украинцы там не нужны, не хватает работы и для самих поляков.
“Тем не менее, с учетом того, что этот кризис не мировая война, основа этого кризиса не является финансовый кризис. Я думаю, что в течение 3-6 месяцев экономика Польши восстановится, и у украинцев появится возможность в больших объемах выезжать и работать на территории Польши”, — добавил Воскобойник.
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По словам эксперта, перевод денег из заграницы в Украину будет зависеть от того, когда по настоящему карантин прекратиться, и когда откроются границы Европейского Союза и в частности Польши.
“Чем дольше этот период перерыва в работе украинцев и трудоустройства, соответственно, и этот период есть тем периодом, когда в Украину не поступает деньги в тех объемах, которые были ранее. В 2019 году общая сума, которая по данным Национального банка зашла в Украину составила 12 млрд долларов, соответственно, если украинцы 3-4 месяца не будут ехать на работу, то мы можем говорить о том, что примерно 3 месяца не будут поступать деньги, общее сокращение недополученных денег приблизительно 25-30% от тех денег, которые заходили в прошлом году”, — акцентировал внимание он.
Воскобойник отмечает, что из-за кризиса количество желающих выехать на работу за рубеж будет только возрастать.
“Если мы обратим внимание на программу Кабинета министров о создании 500 тысяч рабочих мест с заработной платой 6-8 тысяч гривен в месяц, мы должны понимать, что это брутто заработной платы, и на руки люди будут получать не 6-8 тысяч гривен, а 4 800 — 5 600 гривен. Речь идет практически о 200 долларов в месяц. В тоже время люди могут зарабатывать в Польше 800-1200 долларов. И эта разница в 5-6 раз и будет подталкивать украинцев ехать на работу за рубеж”, — подытожил эксперт.
Напомним, по мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.
По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши.
Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели.