Из-за пандемии COVID-19 Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от работников из-за границы

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17510 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67242 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97970 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127301 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169490 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121139 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155452 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104903 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 61146 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 47134 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 65352 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 70109 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 66140 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 15195 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 127581 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 169486 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 155450 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 405369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 25314 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 66140 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 70109 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102375 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113003 просмотра
Актуальное
Из-за пандемии COVID-19 Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от работников из-за границы

Из-за пандемии COVID-19 Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от работников из-за границы

Киев  •  УНН

 • 32578 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2019 году в Украину работники из-за границы перевели около 12 млрд долларов. В этом году, из-за пандемии COVID-19 примерно за 3 месяца Украина может недополучить 30% от тех денег, которые заходили в страну в прошлом году. Так, речь идет о 3,6 млрд долларов. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“На сегодняшний день действительно такие сферы польского хозяйства, как сельское хозяйство, строительство, направления переработки пищевой продукции, действительно страдает без наличия достаточного количества украинских мигрантов. Когда на рынке одновременно присутствовало 1-1,5 млн человек, естественно когда на такое количество работников сокращается рынок соответственно не хватает людей для того, чтобы поддерживать все в нормальном тонусе”, — отмечает Воскобойник.

По его словам, на данный момент страдают все отрасли кроме тех, которые связанные с обслуживанием людей: отельно-ресторанный бизнес и туристическая сфера, которая наиболее пострадали и, естественно, украинцы там не нужны, не хватает работы и для самих поляков.

“Тем не менее, с учетом того, что этот кризис не мировая война, основа этого кризиса не является финансовый кризис. Я думаю, что в течение 3-6 месяцев экономика Польши восстановится, и у украинцев появится возможность в больших объемах выезжать и работать на территории Польши”, — добавил Воскобойник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша готовит чартер для украинских рабочих, несмотря на карантин — СМИ

По словам эксперта, перевод денег из заграницы в Украину будет зависеть от того, когда по настоящему карантин прекратиться, и когда откроются границы Европейского Союза и в частности Польши.

“Чем дольше этот период перерыва в работе украинцев и трудоустройства, соответственно, и этот период есть тем периодом, когда в Украину не поступает деньги в тех объемах, которые были ранее. В 2019 году общая сума, которая по данным Национального банка зашла в Украину составила 12 млрд долларов, соответственно, если украинцы 3-4 месяца не будут ехать на работу, то мы можем говорить о том, что примерно 3 месяца не будут поступать деньги, общее сокращение недополученных денег приблизительно 25-30% от тех денег, которые заходили в прошлом году”, — акцентировал внимание он.

Воскобойник отмечает, что из-за кризиса количество желающих выехать на работу за рубеж будет только возрастать.

“Если мы обратим внимание на программу Кабинета министров о создании 500 тысяч рабочих мест с заработной платой 6-8 тысяч гривен в месяц, мы должны понимать, что это брутто заработной платы, и на руки люди будут получать не 6-8 тысяч гривен, а 4 800 — 5 600 гривен. Речь идет практически о 200 долларов в месяц. В тоже время люди могут зарабатывать в Польше 800-1200 долларов. И эта разница в 5-6 раз и будет подталкивать украинцев ехать на работу за рубеж”, — подытожил эксперт.

Напомним, по мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши. 

Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы