Через карантин рівень трудової міграції в Україні майже не змінився - експерт

“Дані Національного банку України свідчать, що за перші 5 місяців 2020 року кількість грошей від трудових мігрантів, які були перераховані в Україну знизилась лише на 2,2%. В 2019 році було перераховано 4,64 млрд долларів, в 2020 — 4,541 млрд. Це свідчить, що трудова міграція не припинилась та не зменшилась. Можемо прогнозувати, що зменшення перерахування грошей відбудеться, але в невеликому масштабі. Ми думали, що насправді все буде гірше, але ж бачите, за 5 місяців по грошам лише 2,2% менше, ніж це було у минулому році, це ні про що. Тому за підсумками року буде зниження, але не таке велике як спочатку прогнозувалося”, — зазначив Воскобойник.

За його словами, люди виїздили і під час карантину, і у травні, і у черні місяці.

“За травень за інформацією нашої прикордонної служби, якщо я не помиляюся, майже 110 тисяч українців виїхало. За червень виїхало близько 230 тисяч, але потрібно звернути, що всього з 15 березня до 15 квітня з Польщі виїхало 235 тисяч українців, але це не тільки ті, які працювати виїздили. Це були й ті, хто повертався з інших країн через територію Польщі, можливо студенти й інші. Це мова йде не про те, що 230 тисяч трудових мігрантів виїхало, а за два місяці вже майже 240 тисяч повернулися назад. Є ще інформація, що з 1 січня до 1 травня кількість українців, які в’їхали до Польщі і виїхали з Польщі баланс на користь Польщі складає майже 111 тисяч. Тобто заїхало до Польщі майже 2 млн осіб, а повернулися в Україну 1 млн 900 тисяч. 100 тисяч залишися на теренах Польщі. Виходить, що трудова міграція та взагалі міграція до Польщі вона фактично не змінилася. По іншим країнам ситуація плюс-мінус така сама”, — додав Воскобойник.

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Окрім того, експерт наголошує, що кількість пропозицій насправді зараз у Польщі збільшується.

“Єдина сфера, яка дуже серйозно постраждала — це готельно-ресторанний бізнес, але на людей, які працюють у сфері харчової промисловості, логістичній галузі, сільському господарстві, цей попит не зменшився. Люди не стали їздити менше і потреба в людях, які працюють у сфері невисокої кваліфікації вона не зменшується. А, якщо врахувати, що країн Європейської спільноти фактично будуть просто заливати цю кризу грошима у період 2021-2027 рік з бюджету Європейського Союзу до Польщі буде перераховано майже 160 млрд євро. Ці гроші зможуть достатньо швидко підняти економіку Європи за рік-два вони взагалі забудуть про те, що там відбувалося”, — підсумував він.

Як раніше повідомляв УНН, у 2019 році в Україну працівники з-за кордону переказали близько 12 млрд доларів. В цьому році, через пандемію COVID-19 приблизно за 3 місяці Україна може недоотримати 30% від тих грошей, які заходили в країну в минулому році. Так, мова йде про 3,6 млрд доларів.