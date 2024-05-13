Через две недели в Одесской области взойдут первые ростки хлопка: фото

В Одесской области засеяли первые экспериментальные поля хлопчатника. Ростки можно будет увидеть уже через две недели. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Одесские селекционеры уверены, что наряду с выращиванием традиционных культур в Одесской области складываются максимально благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания хлопчатника.

"В общем, по области около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля, чтобы определить насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал она будет иметь", - пишет Кипер.

Хлопчатник - это однолетняя культура с практически безотходным производством: из него получают волокно (до 40%) и семена (60%), из которого изготавливают техническое масло, жмых для животноводства, а створки коробочек используют как биотопливо. Кроме того, отходы хлопчатника являются стратегическим сырьем для производства оборонных средств.