За два тижні на Одещині зійдуть перші паростки бавовни: фото
Київ • УНН
В Одеській області засіяли експериментальні бавовняні поля, сходи очікуються через два тижні, оскільки регіон має сприятливі умови для вирощування цієї культури з економічним потенціалом та безвідходним виробництвом.
На Одещині засіяли перші експериментальні поля бавовнику. Паростки можна буде побачити вже за два тижні. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Одеські селекціонери впевнені, що поряд із вирощуванням традиційних культур на Одещині складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику.
"Загалом, по області близько 10 підприємств виявили бажання засіяти невеликі експериментальні поля, аби визначити наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме", - пише Кіпер.
Бавовник - це однорічна культура з практично безвідходним виробництвом: з неї отримують волокно (до 40%) і насіння (60%), із якого виготовляють технічну олію, макуху для тваринництва, а стулки коробочок використовують як біопаливо. Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва оборонних засобів.