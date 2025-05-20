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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
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"Через две или четыре недели": Трамп попросил время на оценку усилий Украины по прекращению огня

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня, но оценить, достаточны ли усилия Киева, пока сложно. Он надеется на решение проблемы.

"Через две или четыре недели": Трамп попросил время на оценку усилий Украины по прекращению огня

Украина готова прекратить огонь, однако оценить, достаточно ли усилия Киева для этого, пока трудно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, отвечая на этот вопрос, он не может сказать ни "да", ни "нет".

Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему

- отметил Трамп.

В то же время, по его убеждению, украинцы готовы к прекращению огня.

"Они готовы к мирным переговорам", - резюмировал президент США.

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков20.05.25, 03:42 • 1478 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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