"Через два чи чотири тижні": Трамп попросив час на оцінку зусиль України щодо припинення вогню

Україна готова припинити вогонь, однак оцінити, чи є зусилля Києва достатніми для цього, наразі важко. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

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За словами глави Білого дому, відповідаючи на це питання, він не може сказати ні "так", ні "ні".

Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему - зазначив Трамп.

Водночас, на його переконання, українці готові до припинення вогню.

"Вони готові до мирних переговорів", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

Термінів підготовки меморандуму між Україною та рф "немає і бути не може" - пєсков