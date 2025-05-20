"Через два чи чотири тижні": Трамп попросив час на оцінку зусиль України щодо припинення вогню

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19 травня, 19:07 • 14010 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 45443 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 47025 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 155464 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 103625 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 289282 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 93904 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 77831 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 53141 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 34297 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.6м/с
66%
744мм
Популярнi новини

Україна не планує проголошувати нейтральний статус, як того вимагає рф - Зеленський

19 травня, 19:36 • 12122 перегляди

Пакет санкцій від Європи буде, і він буде дуже потужний - Зеленський

19 травня, 19:42 • 3216 перегляди

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times

19 травня, 20:01 • 13552 перегляди

"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

19 травня, 21:38 • 11446 перегляди

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 8210 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 50953 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 77411 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 155464 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 289282 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 128287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 36146 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 36574 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 123747 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 127989 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 213912 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

"Через два чи чотири тижні": Трамп попросив час на оцінку зусиль України щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню, але оцінити, чи достатні зусилля Києва, поки складно. Він сподівається на вирішення проблеми.

"Через два чи чотири тижні": Трамп попросив час на оцінку зусиль України щодо припинення вогню

Україна готова припинити вогонь, однак оцінити, чи є зусилля Києва достатніми для цього, наразі важко. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, відповідаючи на це питання, він не може сказати ні "так", ні "ні".

Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему

- зазначив Трамп.

Водночас, на його переконання, українці готові до припинення вогню.

"Вони готові до мирних переговорів", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

Термінів підготовки меморандуму між Україною та рф "немає і бути не може" - пєсков20.05.25, 03:42 • 1788 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.30
Bitcoin
$106,202.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,219.50
Ethereum
$2,555.11