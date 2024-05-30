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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 05:29  •  255 просмотра

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Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.

В амстердамском аэропорту "Схипхол" в Нидерландах человек погиб после того, как его затянуло в двигатель пассажирского самолета авиакомпании KLM Cityhopper, пишет УНН со ссылкой на BBC.

детали

Инцидент произошел в среду днем, когда самолет Embraer E190 готовился к вылету. Он должен был выполнить рейс KL1341 в Биллунн в Дании. 

Судя по кадрам, опубликованным нидерландским общественным вещателем NOS, это произошло на перроне возле терминала. на фотографиях с места событий видны пожарные машины возле самолета и сотрудники экстренных служб.

"Сегодня в" Схипхоле " произошел инцидент, в результате которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Сейчас мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента", - говорится в заявлении KLM.

Королевская военная полиция Нидерландов, которая отвечает за безопасность в аэропорту, сообщила, что пассажиры были выведены из самолета, а власти начали расследование.

Личность погибшего человека пока не установлена. В соцсетях писали, что он мог быть сотрудником наземных служб, однако источники издания Algemeen Dagblad (AD) сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и человек оказался возле двигателя неожиданно.

По данным сервиса Flightradar24, рейс KL1341 выполнил другой борт, он вылетел с опозданием не шесть часов и приземлился в Биллунне в 21:23.

Как пишет AD, рейс выполнил резервный экипаж. По прибытии в Данию пассажирам была оказана психологическая помощь.

Дополнение

"Схипхол" - один из крупнейших аэропортов мира. Только в апреле этого года он обслужил около 5,5 млн пассажиров.

В аэропорту соблюдаются строгие меры безопасности, и несчастные случаи там случаются крайне редко, отмечает AFP.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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