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Людина загинула, потрапивши в двигун літака в аеропорту Амстердама

Людина загинула, потрапивши в двигун літака в аеропорту Амстердама

Київ • УНН

 • 31355 перегляди

Чоловік загинув після того, як його затягнуло в двигун літака в амстердамському аеропорту Схіпхол, коли він готувався до вильоту.

В амстердамському аеропорту "Схіпхол" у Нідерландах людина загинула після того, як її затягнуло в двигун пасажирського літака авіакомпанії KLM Cityhopper, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Інцидент стався в середу вдень, коли літак Embraer E190 готувався до вильоту. Він повинен був виконати рейс KL1341 до Біллунна в Данії. 

Судячи з кадрів, опублікованих нідерландським громадським мовником NOS, це сталося на пероні біля терміналу. На фотографіях з місця подій видно пожежні машини біля літака та співробітники екстрених служб.

"Сьогодні в "Схіпхолі" стався інцидент, внаслідок якого людина опинилась у працюючому двигуні літака. На жаль, ця людина загинула. Нині ми дбаємо про пасажирів та співробітників, які стали свідками інциденту", - ідеться у заяві KLM.

Королівська військова поліція Нідерландів, яка відповідає за безпеку в аеропорту, повідомила, що пасажирів було виведено з літака, а влада почала розслідування.

Особу загиблої людини поки не встановлено. У соцмережах писали, що він міг бути співробітником наземних служб, проте джерела видання Algemeen Dagblad (AD) повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності, і людина опинилась біля двигуна несподівано.

За даними сервісу Flightradar24, рейс KL1341 виконав інший борт, він вилетів із запізненням на шість годин і приземлився у Біллунні о 21:23.

Як пише AD, рейс виконав резервний екіпаж. Після прибуття в Данію пасажирам було надано психологічну допомогу.

Доповнення

"Схіпхол" - один з найбільших аеропортів світу. Лише у квітні цього року він обслужив близько 5,5 млн пасажирів.

В аеропорту дотримуються суворих заходів безпеки, і нещасні випадки там трапляються вкрай рідко, зазначає AFP.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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