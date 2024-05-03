Чехия заявляет, что ее учреждения с 2023 года подвергаются атакам хакеров, связанных с российским гру

С прошлого года некоторые чешские госучреждения стали объектом хакерских атак, в ходе которых использовалась ранее неизвестная критическая уязвимость в Microsoft Outlook. Метод и направленность атак соответствовали профилю деятельности группы APT28, с которой связана российская военная разведка. Об этом заявил МИД Чехии, опираясь на данные разведывательных служб, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Чешская Республика и ее международные партнеры решительно осудили деятельность группы APT28, которая, по данным МИД, проводит долгосрочную кампанию по кибершпионажу в европейских странах.

Чешская Республика обеспокоена повторяющимися кибератаками, направленными на государственные структуры. Мы полны решимости отреагировать на эти неприемлемые действия вместе с нашими европейскими и международными партнерами - говорится в заявлении.

МИД призвал российскую федерацию прекратить эту деятельность.

Чешские власти будут продолжать укреплять безопасность государственных учреждений и частного сектора. По данным Министерства иностранных дел, соответствующие организации получили технические рекомендации и предложение о сотрудничестве с целью усиления мер безопасности.

Чешская Республика ведет наблюдение за возможными объектами российских кибератак и ежедневно обменивается информацией с Германией, которая также столкнулась с кибератаками со стороны российских хакеров. По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, о большинстве угроз общественность не узнает.

Добавим

Кроме шпионажа хакеры из APT28 также пробовали вмешаться в международную операцию Dying Ember, направленную против деятельности российских спецслужб, к которой присоединилась и Чехия.

Напомним

Североатлантический совет, главный политический руководящий орган НАТО, выразил обеспокоенность по поводу участившихся российских кибератак. В своем заявлении он говорит об угрозе безопасности партнеров по альянсу и упоминает в связи с этими рисками Чехию, Германию и Польшу.

Кибератаки на объекты в Чехии и Германии, о которых сообщили правительства двух стран, связав их с россией, также осуждаются Европейским союзом, говорится в заявлении главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля.

Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров