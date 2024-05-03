Чехія заявляє, що її установи з 2023 року зазнають атак хакерів, пов'язаних із російським гру
Київ • УНН
З 2023 року Чеська Республіка є мішенню хакерів, пов'язаних з російською військовою розвідкою, які використовують вразливість Microsoft Outlook. Країна осудила росію та закликала припинити кібератаки.
З минулого року деякі чеські держустанови стали об'єктом хакерських атак, під час яких використовувалася раніше невідома критична вразливість у Microsoft Outlook. Метод і спрямованість атак відповідали профілю діяльності групи APT28, з якою пов'язана російська військова розвідка гру. Про це заявило МЗС Чехії, спираючись на дані розвідувальних служб, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.
Деталі
Чеська Республіка та її міжнародні партнери рішуче засудили діяльність групи APT28, яка, за даними МЗС, проводить довгострокову кампанію з кібершпіонажу в європейських країнах.
Чеська Республіка стурбована повторюваними кібератаками, направленими на державні структури. Ми сповнені рішучості відреагувати на ці неприйнятні дії разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами
МЗС закликало російську федерацію припинити цю діяльність.
Чеська влада продовжуватиме зміцнювати безпеку державних установ і приватного сектора. За даними Міністерства закордонних справ, відповідні організації отримали технічні рекомендації та пропозицію про співпрацю з метою посилення заходів безпеки.
Чеська Республіка веде спостереження за можливими об'єктами російських кібератак і щодня обмінюється інформацією з Німеччиною, яка також стикнулася із кібератаками з боку російських хакерів. За словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, про більшість загроз громадськість не дізнається.
Додамо
Окрім шпіонажу хакери з APT28 також пробували втрутитися в міжнародну операцію Dying Ember, спрямовану проти діяльності російських спецслужб, до якої приєдналася і Чехія.
Нагадаємо
Північноатлантична рада, головний політичний керівний орган НАТО, висловила занепокоєння з приводу почастішання російських кібератак. У своїй заяві вона говорить про загрозу безпеці партнерів по альянсу і згадує у зв'язку з цими ризиками Чехію, Німеччину і Польщу.
Кібератаки на об'єкти в Чехії та Німеччині, про які повідомили уряди двох країн, пов'язавши їх із росією, також засуджуються Європейським союзом, ідеться в заяві глави дипломатичної служби ЄС Жозепа Борреля.
Італію кібератакують: майже 30% зростання кібервтручань у 2023 році, зокрема 248 диверсій з боку проросійських хакерів24.04.24, 18:46 • 24428 переглядiв