Чехія заявляє, що її установи з 2023 року зазнають атак хакерів, пов'язаних із російським гру

ukenru
17:57 • 56631 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 85426 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 94118 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 198252 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 145911 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 138898 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 129927 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120817 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112523 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130074 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 133891 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 105997 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 111281 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 119528 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 91979 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 198216 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 363286 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 428121 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 437604 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 347896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 85423 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 111281 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 105997 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 92687 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104256 перегляди
Актуальне
Чехія заявляє, що її установи з 2023 року зазнають атак хакерів, пов'язаних із російським гру

Чехія заявляє, що її установи з 2023 року зазнають атак хакерів, пов'язаних із російським гру

Київ • УНН

 • 23386 перегляди

З 2023 року Чеська Республіка є мішенню хакерів, пов'язаних з російською військовою розвідкою, які використовують вразливість Microsoft Outlook. Країна осудила росію та закликала припинити кібератаки.

З минулого року деякі чеські держустанови стали об'єктом хакерських атак, під час яких використовувалася раніше невідома критична вразливість у Microsoft Outlook. Метод і спрямованість атак відповідали профілю діяльності групи APT28, з якою пов'язана російська військова розвідка гру. Про це заявило МЗС Чехії, спираючись на дані розвідувальних служб, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Чеська Республіка та її міжнародні партнери рішуче засудили діяльність групи APT28, яка, за даними МЗС, проводить довгострокову кампанію з кібершпіонажу в європейських країнах.

Чеська Республіка стурбована повторюваними кібератаками, направленими на державні структури. Ми сповнені рішучості відреагувати на ці неприйнятні дії разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами

- йдеться в заяві.

МЗС закликало російську федерацію припинити цю діяльність.

Чеська влада продовжуватиме зміцнювати безпеку державних установ і приватного сектора. За даними Міністерства закордонних справ, відповідні організації отримали технічні рекомендації та пропозицію про співпрацю з метою посилення заходів безпеки.

Чеська Республіка веде спостереження за можливими об'єктами російських кібератак і щодня обмінюється інформацією з Німеччиною, яка також стикнулася із кібератаками з боку російських хакерів. За словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, про більшість загроз громадськість не дізнається.

Додамо

Окрім шпіонажу хакери з APT28 також пробували втрутитися в міжнародну операцію Dying Ember, спрямовану проти діяльності російських спецслужб, до якої приєдналася і Чехія.

Нагадаємо

Північноатлантична рада, головний політичний керівний орган НАТО, висловила занепокоєння з приводу почастішання російських кібератак. У своїй заяві вона говорить про загрозу безпеці партнерів по альянсу і згадує у зв'язку з цими ризиками Чехію, Німеччину і Польщу.

Кібератаки на об'єкти в Чехії та Німеччині, про які повідомили уряди двох країн, пов'язавши їх із росією, також засуджуються Європейським союзом, ідеться в заяві глави дипломатичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Італію кібератакують: майже 30% зростання кібервтручань у 2023 році, зокрема 248 диверсій з боку проросійських хакерів24.04.24, 18:46 • 24428 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50