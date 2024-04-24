Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров

Национальное агентство по кибербезопасности Италии зафиксировало рост хакерских вмешательств, связанных с войной рф в Украине и на Ближнем Востоке; значительное количество акций взяли на себя пророссийские хакеры, передает УНН со ссылкой на Rai и ANSA.

Детали

Национальным агентством кибербезопасности Италии выявлено увеличение количества кибератак в стране в 2023 году, - на 29% больше, чем в 2022-м. Количество пострадавших выросло втрое: с 1 150 до 3 302 человек. В стране растет количество хакерских атак связанных с войнами, - агрессии РФ против Украины и войны на Ближнем Востоке.

Впрочем, большинство атак, а именно 248 из 319, были осуществлены пророссийскими группировками. В то же время пропалестинская группа провела единую кампанию, осуществив 15 атак. Соответствующие данные содержатся в ежегодном отчете Акнальского парламента, представленном сегодня уполномоченным по вопросам безопасности республики Альфредо Мантовано и директором Агентства Бруно Фраттази.

Относительно общего количества случаев, наибольшее количество атак составляли Ddos - 319 (это распределенный отказ в обслуживании, блокировка сайта путем переполнения его запросами на доступ);

В 275 случаях речь шла о распространении вредоносного программного обеспечения через электронную почту;

240 - фишинг (отправка фальшивых электронных писем с целью похищения конфиденциальной информации);

165 - ransomware (атака с требованием выкупа).

Наиболее пострадавшими секторами были телекоммуникации (216); за ними следуют центральные органы государственной власти (201) и местные органы государственной власти (140).

Напомним,

Крупнейшие северокорейские хакерские группировки более года осуществляли масштабные кибератаки на южнокорейские оборонные компании, похищая технические данные путем взлома внутренних сетей.

российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.