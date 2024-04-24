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Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров
Национальное агентство кибербезопасности Италии зафиксировало увеличение количества кибератак на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем 248 из 319 атак, связанных с войной в Украине, были осуществлены пророссийскими хакерскими группировками.
Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты
Банки ожидают увеличения кредитования бизнеса и домохозяйств в течение следующего года, а также улучшения качества кредитного портфеля благодаря росту спроса на корпоративные и розничные кредиты.
Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем"
Генеральный директор TikTok надеется победить американские ограничения на приложение, утверждая, что "мы никуда не денемся" и что факты и Конституция на их стороне.
рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки
По данным разведки, на которые ссылался президент Украины Владимир Зеленский, россия имеет конкретный план срыва Мирного саммита и затягивания конфликта.
Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который включает артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Брэдли, ракеты HIMARS, ракеты ПВО, зенитные ракеты, стрелковое оружие, боеприпасы, бронемашины и противотанковые системы.
Mercedes показал электрический G-Wagen
Mercedes представил электрический внедорожник G-Wagen с батареей емкостью 116 кВт-ч, мощностью 580 л. с. и стартовой ценой около $152 000.
Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы
Президент США Джо Байден заверил, что ускорит подачу документов в соответствующие органы власти для отправки ракетных систем и вооружений в Украину в рамках пакета военной и экономической помощи Украине и союзникам США на сумму 61 миллиард долларов.
Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заявил, что решение США выделить военную помощь Украине - демонстрирует общую приверженность ЕС и Вашингтона к поддержке свободной и независимой Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.
Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева
Законопроект о "клубе белого бизнеса", предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.
россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе
рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.