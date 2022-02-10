Чехия отменяет почти все COVID-ограничения с 1 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С 1 марта из антиковидных ограничений в Чехии останутся лишь респираторы. О таком решении правительства страны сообщает Radio Prague International, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что с 1 марта 2022 года в стране будет отменено большую часть ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.
Глава правительства страны отметил, что на практике среди ограничительных мер будет действовать только требование носить в общественном месте респиратор. В Чехии для борьбы с пандемией требуется ношение не масок, а респираторов, которые имеют более высокий уровень защиты.
С 10 февраля правительство полностью отменило требование проверять COVID-сертификаты у посетителей предприятий общественного питания и сферы услуг и в других общественных местах.
"Также мы будем постепенно увеличивать количество участников культурных и спортивных мероприятий", - сообщил председатель чешского правительства.
Петер Фиала отметил, что число пациентов с COVID-19 в больницах "соответствует прогнозам специалистов".
Дополнение
В странах Европы в последнее время власти снимают COVID-ограничения. О таком среди прочих уже объявили Дания, Швеция и аннсировала Великобритания.