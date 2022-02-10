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Чехия отменяет почти все COVID-ограничения с 1 марта

Чехия отменяет почти все COVID-ограничения с 1 марта

Киев • УНН

 • 39118 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. С 1 марта из антиковидных ограничений в Чехии останутся лишь респираторы. О таком решении правительства страны сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что с 1 марта 2022 года в стране будет отменено большую часть ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Глава правительства страны отметил, что на практике среди ограничительных мер будет действовать только требование носить в общественном месте респиратор. В Чехии для борьбы с пандемией требуется ношение не масок, а респираторов, которые имеют более высокий уровень защиты.

С 10 февраля правительство полностью отменило требование проверять COVID-сертификаты у посетителей предприятий общественного питания и сферы услуг и в других общественных местах.

"Также мы будем постепенно увеличивать количество участников культурных и спортивных мероприятий", - сообщил председатель чешского правительства.

Петер Фиала отметил, что число пациентов с COVID-19 в больницах "соответствует прогнозам специалистов".

Дополнение

В странах Европы в последнее время власти снимают COVID-ограничения. О таком среди прочих уже объявили Дания, Швеция и аннсировала Великобритания.

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