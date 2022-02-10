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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Чехія скасовує майже всі COVID-обмеження з 1 березня

Чехія скасовує майже всі COVID-обмеження з 1 березня

Київ • УНН

 • 39122 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. З 1 березня з антиковідних обмежень у Чехії залишаться лише респіратори. Про таке рішення уряду країни повідомляє Radio Prague International, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала повідомив, що з 1 березня 2022 року в країні буде скасовано більшу частину обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією коронавірусу.

Очільник уряду країни зазначив, що на практиці з-поміж обмежувальних заходів діятиме лише вимога носити в громадському місці респіратор. У Чехії для боротьби з пандемією потрібне носіння не масок, а респіраторів, які мають більш високий рівень захисту.

З 10 лютого уряд повністю скасував вимогу перевіряти COVID-сертифікати у відвідувачів підприємств громадського харчування та сфери послуг та в інших громадських місцях.

"Також ми поступово збільшуватимемо кількість учасників культурних та спортивних заходів", – повідомив голова чеського уряду.

Петер Фіала зазначив, що кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях "відповідає прогнозам фахівців".

Доповнення

У країнах Європи останнім часом влада знімає COVID-обмеження. Про таке серед інших вже оголосили Данія, Швеція та анонсувала Велика Британія.

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