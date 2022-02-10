Чехія скасовує майже всі COVID-обмеження з 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. З 1 березня з антиковідних обмежень у Чехії залишаться лише респіратори. Про таке рішення уряду країни повідомляє Radio Prague International, пише УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала повідомив, що з 1 березня 2022 року в країні буде скасовано більшу частину обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією коронавірусу.
Очільник уряду країни зазначив, що на практиці з-поміж обмежувальних заходів діятиме лише вимога носити в громадському місці респіратор. У Чехії для боротьби з пандемією потрібне носіння не масок, а респіраторів, які мають більш високий рівень захисту.
З 10 лютого уряд повністю скасував вимогу перевіряти COVID-сертифікати у відвідувачів підприємств громадського харчування та сфери послуг та в інших громадських місцях.
"Також ми поступово збільшуватимемо кількість учасників культурних та спортивних заходів", – повідомив голова чеського уряду.
Петер Фіала зазначив, що кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях "відповідає прогнозам фахівців".
Доповнення
У країнах Європи останнім часом влада знімає COVID-обмеження. Про таке серед інших вже оголосили Данія, Швеція та анонсувала Велика Британія.